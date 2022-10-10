***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00021824Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri621,68 % 0,00001798Bağımsız Denetim Ücreti9.732,03 % 0,0002814Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.360.577,71 % 0,03934152Fon Yönetim Ücreti37.482.275,51 % 1,0838114Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.141,12 % 0,0002354Gecelik Ters Repo Komisyonu755.661,51 % 0,02185018Vadeli Ters Repo Komisyonu38.244,14 % 0,00110584Borsa Para Piyasası Komisyonu94.957,41 % 0,00274572Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.042,2 % 0,00008797Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler689.122,05 % 0,01992617TOPLAM GİDERLER40.449.922,92 % 1,16962183DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.458.376.188,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070143BIST