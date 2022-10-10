***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.179,83 % 0,29250522Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.287,93 % 0,05247008Fon Yönetim Ücreti29.727,19 % 1,21108138Hisse Senedi Komisyonu774,89 % 0,03156891Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5,86 % 0,00023874Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu136,65 % 0,0055671Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.227,31 % 0,05000043Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler344,66 % 0,0140414TOPLAM GİDERLER40.684,32 % 1,65747325DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.454.598,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070144BIST