***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 11:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 03.07.2019
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
SERAP DEMİRAL FON MÜDÜRÜ 212 348 3650 Serap.Demiral@denizbank.com
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.com
ÖZLEM ATASEVEN YETKİLİ 212 348 36 73 ozlem.ataseven@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823859
BIST
12:54110.078
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 2.768,01
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.197
En Düşük
108.881
12:546,2010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,2060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:546,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:54318,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,34
|Açılış
|: 318,34
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|6.132.091
|% 14,80
|
|SONME
|6,06
|4.253.938
|% 13,91
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|BALAT
|2,90
|37.332
|% 9,85
|
|GLBMD
|2,46
|804.058
|% 9,82
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.916.486
|% -4,76
|
|ASELS
|29,14
|423.984.772
|% 3,19
|
|THYAO
|12,04
|349.188.142
|% 2,03
|
|GARAN
|9,86
|246.945.291
|% 3,03
|
|KARSN
|1,90
|244.493.998
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,52
|174.137.872
|% 5,44
|
|KARSN
|1,90
|244.493.998
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,35
|155.337.898
|% 5,47
|
|IHYAY
|1,16
|120.043.091
|% 8,41
|
|IHLAS
|0,82
|64.865.986
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,52
|174.137.872
|% 5,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9083
|7,9480
|% 0,87
|
|Frank
|6,4513
|6,4901
|% 0,99
|
|Riyal
|1,6487
|1,6570
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|11,88
|
|Cumhuriyet
|2.109
|2.141
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|53,48
|53,48
|1,58
|