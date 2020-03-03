***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 11:23
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 05.02.2020
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
SERAP DEMİRAL FON MÜDÜRÜ 212 348 36 50 Serap.Demiral@denizbank.com
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.com
ÖZLEM ATASEVEN YETKİLİ 212 348 36 73 ozlem.ataseven@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823861
BIST
12:42109.975
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 2.665,52
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.197
En Düşük
108.881
12:426,2046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0444
|Açılış
|: 6,2010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:426,9037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0436
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:42318,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,00
|Açılış
|: 318,00
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|6.131.548
|% 14,80
|
|SONME
|6,04
|4.238.184
|% 13,53
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|BALAT
|2,90
|37.332
|% 9,85
|
|GLBMD
|2,46
|785.773
|% 9,82
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,39
|5.825.414
|% -5,16
|
|ASELS
|29,20
|413.558.278
|% 3,40
|
|THYAO
|12,02
|342.886.893
|% 1,86
|
|GARAN
|9,85
|243.556.503
|% 2,93
|
|KARSN
|1,90
|235.626.805
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,53
|171.841.363
|% 5,86
|
|KARSN
|1,90
|235.626.805
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,36
|154.823.308
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|119.712.493
|% 8,41
|
|IHLAS
|0,81
|64.826.017
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,53
|171.841.363
|% 5,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8936
|7,9332
|% 0,68
|
|Frank
|6,4498
|6,4887
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6478
|1,6561
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|10,48
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.102
|2.154
|-3,06
|
|Yarım
|1.016
|1.042
|-1,48
|
|Çeyrek
|510
|521
|-0,74
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|53,05
|53,05
|1,15
|