***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 11:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 03.07.2019
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
SERAP DEMİRAL FON MÜDÜRÜ 212 348 3650 Serap.Demiral@denizbank.com
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.com
ÖZLEM ATASEVEN YETKİLİ 212 348 36 73 ozlem.ataseven@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823862
BIST
12:54110.078
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 2.768,01
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.197
En Düşük
108.881
12:546,2010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,2060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:546,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:54318,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,56
|Açılış
|: 318,34
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|6.131.574
|% 14,80
|
|SONME
|6,06
|4.252.320
|% 13,91
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|AKSUE
|11,18
|4.674.264
|% 10,26
|
|BALAT
|2,90
|37.332
|% 9,85
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.906.857
|% -4,76
|
|ASELS
|29,18
|422.833.775
|% 3,33
|
|THYAO
|12,03
|346.819.691
|% 1,95
|
|GARAN
|9,85
|246.602.948
|% 2,93
|
|KARSN
|1,89
|241.703.374
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,53
|174.048.074
|% 5,86
|
|KARSN
|1,89
|241.703.374
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,36
|155.074.531
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|119.816.048
|% 8,41
|
|IHLAS
|0,81
|64.846.599
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,53
|174.048.074
|% 5,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8991
|7,9387
|% 0,75
|
|Frank
|6,4480
|6,4869
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6479
|1,6561
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|11,77
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,19
|
|Cumhuriyet
|2.109
|2.141
|-5,00
|
|Tam
|2.101
|2.153
|-3,83
|
|Yarım
|1.015
|1.042
|-1,86
|
|Çeyrek
|509
|521
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|53,45
|53,45
|1,55
|