***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2020 11:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 02.03.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823863
BIST
17:15110.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 2.919,85
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:156,1374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0228
|Açılış
|: 6,1490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1338
17:156,8290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0311
|Açılış
|: 6,8290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8250
17:15316,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,92
|Açılış
|: 316,93
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.213.182
|% 19,83
|
|TKNSA
|7,94
|141.419.530
|% 17,98
|
|CRFSA
|6,70
|43.873.446
|% 16,93
|
|SONME
|6,11
|5.554.056
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.090.489
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|9.152.116
|% -6,35
|
|GYHOL
|21,68
|11.723.968
|% -5,57
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,20
|1.266.530.649
|% 6,94
|
|THYAO
|12,14
|985.786.616
|% 2,88
|
|GARAN
|10,01
|554.591.786
|% 4,60
|
|KARSN
|1,92
|350.023.523
|% -2,54
|
|YKBNK
|2,52
|310.802.522
|% 5,44
|
|KARSN
|1,92
|350.023.523
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,37
|226.084.167
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,16
|162.133.798
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,52
|310.802.522
|% 5,44
|
|ODAS
|2,10
|204.552.715
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8382
|7,8775
|% -0,03
|
|Frank
|6,3897
|6,4282
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6323
|1,6405
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.603
|17,01
|
|Altın Gr.
|317
|317
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|-12,89
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,24
|
|Çeyrek
|507
|519
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|52,84
|52,84
|0,94
|
Seans Raporu
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17:30LIDFA
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17:29OSTIM
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17:28XU030
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17:28XU100
Endeks 110, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 54 üstünde . İşlem hacmi 8, 040.00 milyon TL de
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17:27VERTU
Yüzde 7.40 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 371, 105 adet işlem