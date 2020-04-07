GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.04.2020 18:51
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon?un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836123


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0592.382
Değişim :  0,34% |  310,69
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779 En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3349 8,3767 % 0,88  
Frank 6,9617 7,0036 % 0,95  
Riyal 1,7967 1,8058 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -12,36  
Altın Gr. 360 360 -2,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,00 15,04 0,01  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,00  
B. Petrol 32,06 32,06 -0,99  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru