***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.04.2020 18:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına denk gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır. Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır -Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20?sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz. -Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz -Fon sepeti fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25?ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır. -Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10?unu geçemez. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olarak düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fonun eşik değeri %100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL olarak belirlenmiştir.Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836131
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0729
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3937
En Düşük
7,2810
18:05360,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,88
|Açılış
|: 360,11
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3371
|8,3789
|% 0,90
|
|Frank
|6,9625
|7,0045
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-8,78
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,47
|32,47
|-0,58
|
Seans Raporu
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17:58
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