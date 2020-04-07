***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ortalama vadesi 730 günden fazla olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836132BIST