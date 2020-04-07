***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.04.2020 18:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ortalama vadesi 730 günden fazla olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836132
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0693
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3937
En Düşük
7,2810
18:05360,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,74
|Açılış
|: 360,26
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3370
|8,3788
|% 0,90
|
|Frank
|6,9601
|7,0021
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7962
|1,8052
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-8,78
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,47
|32,47
|-0,58
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, EREGL, VAKBN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 726, 41 artarak (% 0.83 ) 87, 775
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, DGKLB, KERVN, IDEAS, EKIZ, TACTR, HALKS, METAL
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISDMR, EGCYH, UTPYA, EGCEY, UZERB, KUYAS
-
17:58
ARTI, KRSAN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında