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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.07.2020 16:38
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İş günlerinde 13:30 - 18:00 saatleri arasında alış ve satışa kapalı olup, diğer saatlerde alım ve satım emri verilebilmektedir. Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM 100 - https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862070


BIST



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1.192
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 387,20 399.862.770 % 10,00  
ATLAS 2,31 1.661.819 % 10,00  
DESA 6,49 17.843.632 % 10,00  
BJKAS 2,86 32.075.931 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.693.599 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7893 8,8334 % 0,62  
Frank 7,4062 7,4508 % -0,03  
Riyal 1,8234 1,8326 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 37,45  
Altın Gr. 427 428 8,80  
Cumhuriyet 2.799 2.823 99,70  
Tam 2.884 2.903 108,70  
Yarım 1.400 1.417 50,00  
Çeyrek 702 709 25,00  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 1,52  
Gümüş Gr. 5,36 5,36 0,34  
B. Petrol 43,31 43,31 -0,47  
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*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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