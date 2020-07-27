***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİş günlerinde 13:30 - 18:00 saatleri arasında alış ve satışa kapalı olup, diğer saatlerde alım ve satım emri verilebilmektedir. Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM 100 - https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862070BIST