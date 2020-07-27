***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.07.2020 16:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İş günlerinde 13:30 - 18:00 saatleri arasında alış ve satışa kapalı olup, diğer saatlerde alım ve satım emri verilebilmektedir. Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,ATM 100 - https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862070
BIST
16:441.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:446,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:448,0661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0835
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0685
En Düşük
7,9455
16:44428,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 9,39
|Açılış
|: 428,22
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|399.862.770
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.661.819
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|17.843.632
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|32.075.931
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.693.599
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|ITTFH
|4,07
|397.976.868
|% -8,13
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,20
|1.566.918.866
|% 3,19
|
|IHLGM
|1,84
|808.990.901
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|799.795.741
|% -0,86
|
|SISE
|6,34
|594.676.107
|% -1,86
|
|GARAN
|7,81
|594.440.708
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,84
|808.990.901
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|799.795.741
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,00
|251.771.310
|% 9,89
|
|KRDMD
|3,13
|357.106.453
|% 0,97
|
|ITTFH
|4,07
|397.976.868
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7893
|8,8334
|% 0,62
|
|Frank
|7,4062
|7,4508
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|37,45
|
|Altın Gr.
|427
|428
|8,80
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.823
|99,70
|
|Tam
|2.884
|2.903
|108,70
|
|Yarım
|1.400
|1.417
|50,00
|
|Çeyrek
|702
|709
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|1,52
|
|Gümüş Gr.
|5,36
|5,36
|0,34
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|-0,47
|
Seans Raporu
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