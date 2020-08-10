***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2020 22:46
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT ÖZKAN 09.04.2020 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
METİN TÜRKEŞ 01.06.2003 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867729
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2342
18:058,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0656
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05476,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 476,66
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,19
|295.104
|% 10,00
|
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.570.040.555
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|960.897.997
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.036.338
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.902.450
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.881.020
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3149
|7,3226
|% 0,44
|
|Euro
|8,5892
|8,5982
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,5304
|9,5782
|% 0,46
|
|Frank
|7,9570
|8,0049
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9441
|1,9539
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|-9,19
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,94
|28,97
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,18
|
|B. Petrol
|44,97
|44,97
|0,57
|