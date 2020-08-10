***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMURAT ÖZKAN 09.04.2020 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 15 SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıMETİN TÜRKEŞ 01.06.2003 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./ Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 22 SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867731BIST