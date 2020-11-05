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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.11.2020 17:35
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı 100 Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisine göre fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Diğer yandan Türkiye ve Global finansal piyasalardaki gelişmelere yakından takip edilerek fon portföyünün diğer para ve sermaye piyasası araçlarıyla çeşitlendirilerek aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Fon, risk değer aralığı 3 ila 4 arasında kalacak şekilde yönetilecektir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenmiş oynaklık (volatilite) aralıklarına göre hesaplanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. %20?ye kadar Yerli ve yabancı ortaklık payları, %40-%75 aralığında Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına yatırım yapılacaktır. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. 2

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi 100 28.06.2018 - 2018/35

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00548 2 0,00548 2 0 - 0 - 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886375


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Altın Gr. 524 524 8,18  
Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.456 3.541 34,00  
Yarım 1.670 1.713 16,45  
Çeyrek 838 857 8,22  
Gümüş.Ons 24,71 24,74 0,83  
Gümüş Gr. 6,74 6,76 0,28  
B. Petrol 41,16 41,16 -0,06  
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