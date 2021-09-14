***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 12:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT ÖZKAN 01.08.2018 2018 – devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 2014 – 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
ERKAN ÖĞEÇ 01.09.2018 2018 – Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Yönetmeni 2016 – 2018 İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yeşilyurt Şb. Müdür Yardımcısı 23 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Habib YILDIRIM 01.07.2021 2021 – Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 – 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 – 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 – 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 8 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963641
BIST
13:371.437
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|: 1.441
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:37
|CRFSA
|46,70
|8.924.138
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.634.504
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.025.446
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.983.765
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.434.771
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.594.453
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.007.284
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,92
|15.221.794
|% -9,89
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|EUHOL
|2,59
|27.648.066
|% -6,83
|
|GARAN
|9,43
|539.897.821
|% 0,43
|
|TUPRS
|106,10
|530.645.550
|% 2,41
|
|BJKAS
|6,87
|384.825.331
|% 6,51
|
|GESAN
|23,24
|280.867.453
|% -2,27
|
|THYAO
|12,47
|272.716.459
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,49
|217.648.528
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,15
|83.789.739
|% 5,50
|
|YESIL
|2,33
|159.069.789
|% -3,72
|
|BJKAS
|6,87
|384.825.331
|% 6,51
|
|GARAN
|9,43
|539.897.821
|% 0,43
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4519
|8,4570
|% 0,37
|
|Euro
|9,9838
|9,9883
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6883
|11,7469
|% 0,50
|
|Frank
|9,1305
|9,1855
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2470
|2,2582
|% 0,31
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,93
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-11,69
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,65
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,09
|74,09
|0,58
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