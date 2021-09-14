***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 12:27
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00548 2 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963643
BIST
13:481.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:488,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:489,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:48485,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 485,32
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:48
|CRFSA
|46,70
|8.935.486
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.656.556
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.072.313
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.987.398
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.632.124
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.621.075
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.012.500
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,92
|17.052.647
|% -9,89
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|SELGD
|6,19
|12.641.608
|% -6,64
|
|GARAN
|9,45
|567.529.080
|% 0,64
|
|TUPRS
|106,20
|544.160.943
|% 2,51
|
|BJKAS
|6,84
|401.234.373
|% 6,05
|
|THYAO
|12,48
|295.784.049
|% 0,40
|
|PETKM
|6,25
|294.128.149
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,49
|240.468.649
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,15
|89.102.614
|% 5,50
|
|YESIL
|2,33
|160.023.700
|% -3,72
|
|GARAN
|9,45
|567.529.080
|% 0,64
|
|BJKAS
|6,84
|401.234.373
|% 6,05
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4502
|8,4519
|% 0,31
|
|Euro
|9,9775
|9,9830
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6949
|11,7535
|% 0,56
|
|Frank
|9,1324
|9,1875
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2483
|2,2595
|% 0,36
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,46
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-13,64
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-6,60
|
|Çeyrek
|776
|794
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,55
|