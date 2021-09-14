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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.09.2021 16:40



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYDNZP00504

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01 05.05.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
01 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Denizbank Şubeler 1 A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/ 5

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
01 0,000822 0,3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963737


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MTRKS 38,50 231.131.592 % 10,00  
BIOEN 31,90 295.431.761 % 10,00  
CRFSA 46,70 9.675.214 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
TGSAS 17,32 13.487.150 % 9,97  
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Dolar 8,4391 8,4478 % 0,26  
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Frank 9,1509 9,2060 % 0,55  
Riyal 2,2450 2,2562 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 14,50  
Altın Gr. 490 490 4,53  
Cumhuriyet 3.227 3.276 -1,00  
Tam 3.213 3.294 -1,62  
Yarım 1.553 1.593 -0,78  
Çeyrek 779 797 -0,39  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,12  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,03  
B. Petrol 73,65 73,65 0,14  
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