***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2021 15:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963917
BIST
17:341.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
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|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
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1.441
En Düşük
1.420
17:348,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 8,4330
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|Önceki Kapanış
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8,4600
En Düşük
8,4156
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|| -2,14
|Açılış
|: 487,33
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|Önceki Kapanış
|: 489,47
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490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:32
|OYLUM
|6,27
|22.530.023
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.872.787
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.291.420
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|389.413.563
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.259.264
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.642.390
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.095.640
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.443.510
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.344.086
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,44
|1.181.833.614
|% -1,26
|
|TUPRS
|109,40
|1.086.135.992
|% 2,53
|
|KRDMD
|6,99
|673.485.552
|% -1,13
|
|ORCAY
|20,86
|612.850.349
|% 9,44
|
|THYAO
|12,22
|559.101.105
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,47
|537.702.503
|% -0,40
|
|MRGYO
|1,12
|156.313.821
|% -3,45
|
|GARAN
|9,44
|1.181.833.614
|% -1,26
|
|ODAS
|1,44
|172.932.594
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,99
|673.485.552
|% -1,13
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4367
|8,4400
|% 0,10
|
|Euro
|9,9710
|9,9764
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,6552
|11,7136
|% 0,37
|
|Frank
|9,1566
|9,2117
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% 0,13
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-11,10
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|2,11
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