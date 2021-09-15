***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2021 16:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00274 1 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963932
BIST
17:291.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
17:298,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
17:299,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0111
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
17:29487,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,81
|Açılış
|: 487,66
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:29
|OYLUM
|6,27
|22.328.649
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.836.033
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.274.750
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|389.026.947
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.253.022
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.628.340
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.078.044
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.425.843
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.337.123
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,46
|1.163.273.924
|% -1,05
|
|TUPRS
|109,50
|1.074.701.212
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,01
|667.974.415
|% -0,85
|
|ORCAY
|20,82
|602.861.715
|% 9,23
|
|THYAO
|12,24
|550.498.943
|% -1,61
|
|YKBNK
|2,47
|530.183.234
|% -0,40
|
|MRGYO
|1,13
|156.279.425
|% -2,59
|
|GARAN
|9,46
|1.163.273.924
|% -1,05
|
|ODAS
|1,44
|172.635.153
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,01
|667.974.415
|% -0,85
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4344
|8,4399
|% 0,10
|
|Euro
|9,9704
|9,9779
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6544
|11,7128
|% 0,37
|
|Frank
|9,1600
|9,2151
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2446
|2,2558
|% 0,10
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-11,10
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|2,11
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:42EDATA
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 907, 537 adet işlem
-
17:41MSGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 397 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 25 kaybederek (% -0.73 ) 1, 249
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, YUNSA, PENTA, TEZOL, DITAS, BIOEN
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, DOGUB, SELVA, ISKPL