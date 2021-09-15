***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2021 16:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
01 0,00137 0,5 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963934
BIST
16:421.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
16:428,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0122
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
16:429,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
16:42488,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,97
|Açılış
|: 488,50
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,95
BIST En Aktif Hisseler16:42
|OYLUM
|6,27
|19.683.841
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.498.465
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.133.374
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|55.036.766
|% 9,97
|
|BIOEN
|35,08
|387.492.758
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.287.728
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.034.793
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.325.701
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.227.744
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|TUPRS
|109,20
|962.158.952
|% 2,34
|
|GARAN
|9,44
|929.517.616
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,92
|561.352.343
|% -2,12
|
|ORCAY
|20,26
|531.446.113
|% 6,30
|
|YEOTK
|47,12
|484.498.465
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,46
|393.583.684
|% -0,81
|
|MRGYO
|1,12
|149.606.890
|% -3,45
|
|ODAS
|1,45
|153.890.510
|% -0,68
|
|GARAN
|9,44
|929.517.616
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,92
|561.352.343
|% -2,12
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4416
|8,4438
|% 0,14
|
|Euro
|9,9776
|9,9847
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6479
|11,7063
|% 0,31
|
|Frank
|9,1628
|9,2180
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2454
|2,2567
|% 0,14
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|2,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|3,78
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|1,83
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|1,68
|
Seans Raporu
16:42
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16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 09 kaybederek (% -0.79 ) 1, 521
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16:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, MRGYO
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16:50XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 9, 226.00 milyon TL de
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16:50ULAS
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 845 adet işlem
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16:45XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 9, 051.00 milyon TL de