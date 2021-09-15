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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.09.2021 15:24



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYDNZP00371
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01 18.05.2020

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
01 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=1594 Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, saklı türev araçlar, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilecektir.Fonun kaldıraç limiti %500?dür.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir 5

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
01 0,00274 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963915


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Gümüş Gr. 6,23 6,24 -0,23  
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