***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.09.2021 13:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
01 0,00274 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964954
BIST
13:531.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.405
13:538,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1280
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
13:5310,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,2097
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
13:53493,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,03
|Açılış
|: 493,97
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
494,54
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler13:53
|YEOTK
|66,55
|202.179.386
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|55.709.123
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.784.420
|% 9,87
|
|CRDFA
|4,60
|33.220.423
|% 9,79
|
|KERVN
|0,45
|141.920
|% 9,76
|
|ISBTR
|26.300,00
|160.490
|% -9,31
|
|AKYHO
|2,49
|81.851.273
|% -8,12
|
|KTSKR
|58,00
|14.748.556
|% -7,94
|
|EKIZ
|5,92
|75.187
|% -5,43
|
|DOGUB
|4,89
|7.654.653
|% -5,23
|
|GARAN
|9,51
|795.496.205
|% 0,32
|
|EREGL
|16,86
|519.577.150
|% -0,24
|
|THYAO
|13,20
|462.579.958
|% 0,08
|
|TUPRS
|112,00
|299.316.199
|% 1,08
|
|SASA
|27,38
|276.890.297
|% 4,19
|
|YKBNK
|2,45
|246.686.680
|% 0,41
|
|GARAN
|9,51
|795.496.205
|% 0,32
|
|ODAS
|1,36
|58.428.060
|% 0,74
|
|KATMR
|1,33
|52.642.490
|% 3,91
|
|KRDMD
|6,44
|235.272.183
|% -0,77
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7724
|8,7799
|% 1,48
|
|Euro
|10,2703
|10,3241
|% 2,07
|
|Sterlin
|11,8034
|11,8626
|% 0,49
|
|Frank
|9,3275
|9,3837
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3014
|2,3130
|% 0,07
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,89
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.314
|-1,00
|
|Tam
|3.248
|3.329
|-2,37
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|-1,15
|
|Çeyrek
|787
|805
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|-0,23
|