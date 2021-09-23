***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.09.2021 13:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,000822 0,3 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964955
BIST
13:401.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.405
13:408,6569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6232
13:4010,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0488
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,1904
En Düşük
10,1002
13:40492,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,99
|Açılış
|: 492,92
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
494,54
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler13:40
|YEOTK
|66,55
|202.018.402
|% 10,00
|
|RALYH
|4,67
|55.614.308
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|3.774.243
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|141.920
|% 9,76
|
|CRDFA
|4,59
|32.434.699
|% 9,55
|
|ISBTR
|26.300,00
|160.490
|% -9,31
|
|KTSKR
|57,75
|14.567.787
|% -8,33
|
|AKYHO
|2,52
|80.556.687
|% -7,01
|
|EKIZ
|5,92
|75.187
|% -5,43
|
|DOGUB
|4,91
|7.554.286
|% -4,84
|
|GARAN
|9,50
|776.954.149
|% 0,21
|
|EREGL
|16,87
|511.011.942
|% -0,18
|
|THYAO
|13,20
|455.882.362
|% 0,08
|
|TUPRS
|112,00
|293.592.140
|% 1,08
|
|SASA
|27,30
|270.052.820
|% 3,88
|
|YKBNK
|2,45
|236.943.613
|% 0,41
|
|GARAN
|9,50
|776.954.149
|% 0,21
|
|ODAS
|1,36
|58.291.089
|% 0,74
|
|KATMR
|1,33
|51.194.666
|% 3,91
|
|KRDMD
|6,44
|232.568.041
|% -0,77
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6546
|8,6569
|% 0,06
|
|Euro
|10,1548
|10,1632
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,8052
|11,8645
|% 0,50
|
|Frank
|9,3208
|9,3769
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3014
|2,3129
|% 0,06
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,72
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.263
|3.312
|-3,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|-3,54
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|-1,72
|
|Çeyrek
|787
|805
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,95
|75,95
|-0,24
|