***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 01.10.2021ISIN Kodu TRYDNZP00520Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 7 (yedi) yıldır.Fonun Tasfiye Tarihi 01.10.2028Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi alanlarında yenilikçi, teknoloji yoğun, büyüme potansiyeli olan iş fikirlerini geliştirmeyi hedefleyen, finansal ve kurumsal yönetim yapısını güçlendirmesi gereken, halka açık olmayan anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı, pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmaktır. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı planladığı şirketler, finansal teknolojiler, blok zincir üzerinde çalışan ürünler, yapay zeka, turizm teknolojileri, tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri, e-ticaret, oyun odak sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerdir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgileron katılma paylarının alımına esas teşkil edecek Fon birim pay değeri, her ayın son işgünü hesaplanarak aynı gün fiyat raporlarında açıklanır. Katılma payları esas olarak Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebileceği için açıklanan, nakit karşılığı alım işlemlerine esas olan veya günlük olarak hesaplanan fon birim pay değeri satım işlemlerine esas bir değer niteliğinde olmamakla birlikte, Fon katılma paylarının erken dağıtımı ve Fon'un tasfiyesi aşamasında söz konusu fon birim pay değerleri dikkate alınabilecektir. Fon katılma paylarının alımına ve satımına ilişkin esaslara ihraç belgesinin "Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar" başlıklı bölümünde yer verilmiştir. Kurucu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.ve dağıtıcı Denizbank A.Ş.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2 0 20Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHakan AteşOrhan GöksalFatih ArabacıoğluAli Murat DizdarUmut ÖzdoğanMehmet Murat PişkinsütSırrı Fikret GüzelözGürhan ÇamSerkan ÖmerbeyoğluAziz KöseF. Gülsün YükselFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat ÖZKAN 01.08.2018 2018 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 2014 - 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBahadır DOĞUŞ 01.07.2018 2018 - Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 2013 - 2018 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 25 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHabib Yıldırım 01.07.2021 2021 - Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 - 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 - 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 - 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 8 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. No: 141 Kat: 19 34394 Esentepe – Şişli / İstanbul 0212 348 5132 0212 336 3062 pys@denizportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMurat Özkan BÖLÜM MÜDÜRÜ 0212 348 5132 Murat.Ozkan@denizbank.comF. Gülsün YÜKSEL BÖLÜM MÜDÜRÜ 0212 348 5136 gulsun.yuksel@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971923BIST