***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında gerçekleşen oynaklıkları (volatilite) ve piyasa dalgalanmalarını takip ederek kısa vadeli alım-satım fırsatlarını değerlendirerek getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fonun bu yatırım stratejisinin uygulanmasında, ağırlıklı olarak teknik analiz yöntemlerinin kullanıldığı, yatırım yapacağı ortaklık payları ve/veya ortaklık pay endekslerinde eş anlı h