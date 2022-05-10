***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.05.2022 15:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisine göre fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Diğer yandan Türkiye ve Global finansal piyasalardaki gelişmelere yakından takip edilerek fon portföyünün diğer para ve sermaye piyasası araçlarıyla çeşitlendirilerek aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Fon, risk değer aralığı 3 ila 4 arasında kalacak şekilde yönetilecektir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenmiş oynaklık (volatilite) aralıklarına göre hesaplanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. %20?ye kadar Yerli ve yabancı ortaklık payları, %40-%75 aralığında Yerli ve Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına yatırım yapılacaktır. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028362
BIST
15:422.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,05
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:4215,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1850
|Açılış
|: 15,3120
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2700
En Düşük
15,0772
15:4216,1440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2029
|Açılış
|: 16,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:42913,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 13,95
|Açılış
|: 913,23
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,95
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:42
|PKENT
|229,40
|69.522.853
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.818.683
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|25.831.962
|% 9,90
|
|IHAAS
|22,48
|3.088.502
|% 9,44
|
|SELVA
|15,82
|10.705.631
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|25.214.019
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,84
|58.587.735
|% -9,41
|
|AKSGY
|2,16
|28.019.235
|% -6,49
|
|KARSN
|5,12
|661.696.352
|% -6,23
|
|SISE
|19,92
|2.414.582.733
|% 3,43
|
|KRDMD
|16,64
|1.971.458.935
|% 1,90
|
|THYAO
|42,40
|1.888.779.473
|% 0,24
|
|EREGL
|34,34
|1.560.616.132
|% 2,45
|
|ASELS
|24,20
|1.508.945.967
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,81
|1.299.575.634
|% 4,85
|
|HLGYO
|2,27
|433.278.806
|% 8,10
|
|YKBNK
|4,86
|748.563.526
|% 0,00
|
|KARSN
|5,12
|661.696.352
|% -6,23
|
|SISE
|19,92
|2.414.582.733
|% 3,43
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2579
|15,2700
|% 1,23
|
|Euro
|16,1222
|16,1440
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,7489
|18,8430
|% 1,11
|
|Frank
|15,3221
|15,4144
|% 1,35
|
|Riyal
|4,0560
|4,0764
|% 1,16
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,27
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,66
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|33,01
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,97
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,84
|