***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 14:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033842
BIST
14:332.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,98
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:3316,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0545
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4524
En Düşük
16,3733
14:3317,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0458
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:33968,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,96
|Açılış
|: 968,32
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:33
|OZRDN
|12,91
|2.075.465
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|16.806.188
|% 9,97
|
|PENTA
|494,30
|65.389.497
|% 9,48
|
|MRGYO
|1,68
|25.280.955
|% 9,09
|
|SANFM
|36,64
|26.274.118
|% 9,05
|
|PSGYO
|13,04
|200.553.983
|% -9,44
|
|AVGYO
|2,86
|28.525.859
|% -8,04
|
|AVTUR
|2,17
|1.917.506
|% -6,06
|
|MEPET
|3,31
|18.914.585
|% -5,70
|
|METRO
|1,13
|67.799.882
|% -5,04
|
|THYAO
|49,70
|2.754.824.290
|% -0,40
|
|SASA
|38,02
|1.434.893.187
|% 4,22
|
|KRDMD
|14,95
|1.171.500.626
|% 1,70
|
|SISE
|21,10
|1.078.452.445
|% 0,57
|
|SAHOL
|20,96
|984.170.804
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,86
|727.207.806
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,73
|822.857.255
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,29
|147.595.835
|% 0,78
|
|KARSN
|7,16
|728.695.635
|% 2,43
|
|AKBNK
|8,45
|817.302.933
|% 1,08
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4456
|16,4499
|% 0,33
|
|Euro
|17,5850
|17,5950
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6283
|20,7318
|% 0,07
|
|Frank
|17,0168
|17,1193
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3709
|4,3928
|% 0,21
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,41
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|6.453
|6.551
|-24,00
|
|Tam
|6.415
|6.574
|-28,28
|
|Yarım
|3.100
|3.180
|-13,68
|
|Çeyrek
|1.555
|1.590
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,64
|