***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 14:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033845
BIST
15:112.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 28,77
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:1116,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0537
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4538
En Düşük
16,3733
15:1117,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0399
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
15:11968,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 968,50
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:09
|OZRDN
|12,91
|2.087.407
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.742.984
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|26.132.228
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,08
|306.854.703
|% 9,28
|
|PENTA
|491,40
|67.552.523
|% 8,84
|
|PSGYO
|12,96
|235.744.359
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,86
|28.934.826
|% -8,04
|
|MEPET
|3,29
|19.953.093
|% -6,27
|
|AVTUR
|2,17
|2.114.245
|% -6,06
|
|METRO
|1,13
|70.743.770
|% -5,04
|
|THYAO
|49,62
|2.873.971.757
|% -0,56
|
|SASA
|37,96
|1.510.061.579
|% 4,06
|
|KRDMD
|14,95
|1.230.111.575
|% 1,70
|
|SISE
|21,16
|1.142.228.441
|% 0,86
|
|SAHOL
|20,92
|1.036.211.961
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,86
|871.916.810
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,75
|871.337.945
|% 3,04
|
|KARSN
|7,30
|970.802.162
|% 4,43
|
|DOHOL
|4,07
|521.529.647
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,29
|148.538.164
|% 0,78
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4472
|16,4533
|% 0,35
|
|Euro
|17,6391
|17,6608
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,6329
|20,7364
|% 0,09
|
|Frank
|17,0292
|17,1318
|% 0,01
|
|Riyal
|4,3742
|4,3962
|% 0,29
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,09
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|6.448
|6.545
|-30,00
|
|Tam
|6.413
|6.573
|-30,03
|
|Yarım
|3.100
|3.179
|-14,52
|
|Çeyrek
|1.555
|1.590
|-7,26
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,18
|
Seans Raporu
15:09
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-
15:24ESCOM
Yüzde 5.86 oranında artışla 17.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 957 adet işlem
-
15:23RALYH
Yüzde 4.35 oranında artışla 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 566, 306 adet işlem
-
15:22GESAN
Yüzde 5.73 oranında artışla 30.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 852, 267 adet işlem
-
15:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 08 artarak (% 1.02 ) 2, 867
-
15:21AKSEN
Yüzde 9.38 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 567, 655 adet işlem