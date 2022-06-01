***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 14:39
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033846
BIST
14:272.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 30,16
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:2716,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0539
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4524
En Düşük
16,3733
14:2717,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0440
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:27967,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,57
|Açılış
|: 967,82
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:25
|MZHLD
|80,55
|16.806.188
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.074.961
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|23.857.798
|% 9,74
|
|PENTA
|492,70
|63.887.021
|% 9,13
|
|AKSEN
|23,04
|281.993.356
|% 9,09
|
|PSGYO
|13,14
|186.396.084
|% -8,75
|
|AVGYO
|2,87
|28.447.787
|% -7,72
|
|AVTUR
|2,18
|1.909.342
|% -5,63
|
|MEPET
|3,33
|18.855.603
|% -5,13
|
|METRO
|1,13
|67.733.766
|% -5,04
|
|THYAO
|49,68
|2.743.718.261
|% -0,44
|
|SASA
|38,04
|1.430.374.269
|% 4,28
|
|KRDMD
|14,92
|1.158.993.696
|% 1,50
|
|SISE
|21,14
|1.046.081.002
|% 0,76
|
|SAHOL
|20,94
|967.479.505
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,86
|716.845.331
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,74
|813.381.816
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,29
|147.535.672
|% 0,78
|
|KARSN
|7,15
|722.195.617
|% 2,29
|
|AKBNK
|8,45
|809.498.833
|% 1,08
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4450
|16,4503
|% 0,33
|
|Euro
|17,6359
|17,6659
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6261
|20,7295
|% 0,06
|
|Frank
|17,0138
|17,1163
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3699
|4,3918
|% 0,19
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,41
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|6.453
|6.551
|-24,00
|
|Tam
|6.415
|6.574
|-28,28
|
|Yarım
|3.100
|3.180
|-13,68
|
|Çeyrek
|1.555
|1.590
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,64
|