***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 14:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazineve Maliye bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon?un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde her hangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033848
BIST
14:492.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 29,19
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:4916,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0540
|Açılış
|: 16,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4536
En Düşük
16,3733
14:4917,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:49968,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,96
|Açılış
|: 968,44
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:49
|OZRDN
|12,91
|2.076.304
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|16.823.506
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|25.632.749
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,12
|288.537.638
|% 9,47
|
|PENTA
|492,20
|66.708.059
|% 9,01
|
|PSGYO
|13,02
|217.615.856
|% -9,58
|
|AVGYO
|2,87
|28.745.108
|% -7,72
|
|AVTUR
|2,16
|2.047.773
|% -6,49
|
|MEPET
|3,31
|19.389.197
|% -5,70
|
|METRO
|1,13
|69.225.369
|% -5,04
|
|THYAO
|49,64
|2.832.637.824
|% -0,52
|
|SASA
|38,04
|1.473.029.767
|% 4,28
|
|KRDMD
|14,94
|1.213.055.597
|% 1,63
|
|SISE
|21,14
|1.111.741.616
|% 0,76
|
|SAHOL
|20,94
|1.007.733.981
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,86
|838.391.508
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,74
|860.048.593
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,30
|148.245.695
|% 1,56
|
|DOHOL
|4,06
|428.828.460
|% 1,25
|
|KARSN
|7,15
|744.953.514
|% 2,29
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4463
|16,4494
|% 0,33
|
|Euro
|17,6260
|17,6479
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6277
|20,7312
|% 0,06
|
|Frank
|17,0384
|17,1410
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3731
|4,3950
|% 0,26
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,11
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.540
|-35,00
|
|Tam
|6.418
|6.577
|-25,24
|
|Yarım
|3.102
|3.182
|-12,21
|
|Çeyrek
|1.556
|1.591
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,46
|
Seans Raporu
14:49
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15:04ESCOM
Yüzde 6.10 oranında artışla 17.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 732, 848 adet işlem
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15:03PENTA
Yüzde 9.01 oranında artışla 492.20 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 473 adet işlem
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15:02AKSA
Yüzde 6.37 oranında artışla 61.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 145, 714 adet işlem
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15:01XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 25, 171.00 milyon TL de
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15:01SEKFK
Yüzde 7.84 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 499, 839 adet işlem