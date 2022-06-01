***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033877
BIST
17:042.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 34,80
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:0416,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0403
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:0417,5813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0404
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
17:04974,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,46
|Açılış
|: 974,85
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:02
|PENTA
|496,60
|81.249.504
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.150.420
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.904.890
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.175.385
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,00
|356.866.424
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|253.722.367
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,82
|32.526.364
|% -9,32
|
|MEPET
|3,27
|22.888.767
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|73.785.947
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.308.761
|% -5,63
|
|THYAO
|49,64
|3.385.317.666
|% -0,52
|
|SASA
|38,26
|1.814.456.057
|% 4,88
|
|KRDMD
|15,05
|1.586.025.612
|% 2,38
|
|SISE
|21,18
|1.453.226.483
|% 0,95
|
|SAHOL
|20,90
|1.285.462.901
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,83
|987.009.668
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,75
|1.204.973.255
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,04
|960.603.110
|% 0,75
|
|KARSN
|7,25
|1.222.987.823
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,29
|197.847.247
|% 0,78
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4252
|16,4351
|% 0,24
|
|Euro
|17,5398
|17,5585
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,5428
|20,6458
|% -0,35
|
|Frank
|17,0429
|17,1456
|% 0,09
|
|Riyal
|4,3684
|4,3903
|% 0,15
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|9,71
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.467
|6.630
|27,05
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|13,09
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,22
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,47
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:17RYGYO
Yüzde 4.47 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 447, 784 adet işlem
-
17:16SOKM
Yüzde 4.56 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 670, 297 adet işlem
-
17:15AKSGY
Yüzde 6.97 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 365, 739 adet işlem
-
17:13AKSA
Yüzde 5.94 oranında artışla 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 645, 661 adet işlem
-
17:12ARSAN
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 593, 708 adet işlem