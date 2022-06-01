***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033892
BIST
17:032.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 34,77
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:0316,4339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0385
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:0317,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0364
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
17:03974,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,46
|Açılış
|: 974,85
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PENTA
|496,60
|81.239.075
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.900.862
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.116.725
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.107.964
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,00
|356.605.275
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|253.468.274
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,83
|32.328.067
|% -9,00
|
|MEPET
|3,27
|22.888.567
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|73.781.027
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.306.548
|% -5,63
|
|THYAO
|49,60
|3.362.407.765
|% -0,60
|
|SASA
|38,28
|1.807.391.212
|% 4,93
|
|KRDMD
|15,06
|1.582.477.486
|% 2,45
|
|SISE
|21,20
|1.450.798.086
|% 1,05
|
|SAHOL
|20,90
|1.280.610.080
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,84
|986.010.629
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|1.203.407.978
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,05
|956.287.529
|% 1,00
|
|KARSN
|7,27
|1.219.153.387
|% 4,01
|
|SKBNK
|1,29
|197.760.516
|% 0,78
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4274
|16,4353
|% 0,24
|
|Euro
|17,5577
|17,5831
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,5409
|20,6440
|% -0,36
|
|Frank
|17,0376
|17,1402
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3682
|4,3901
|% 0,15
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,84
|
|Altın Gr.
|975
|976
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.466
|6.629
|26,83
|
|Yarım
|3.125
|3.207
|12,98
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,18
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,39
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:16SOKM
Yüzde 4.56 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 670, 297 adet işlem
-
17:15AKSGY
Yüzde 6.97 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 365, 739 adet işlem
-
17:13AKSA
Yüzde 5.94 oranında artışla 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 645, 661 adet işlem
-
17:12ARSAN
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 593, 708 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KOZAL