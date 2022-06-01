***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20?si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033907
BIST
17:222.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 28,85
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:2216,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0416
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:2217,5737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0480
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:22972,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,26
|Açılış
|: 972,66
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:22
|PENTA
|496,60
|81.301.647
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.271.361
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.974.646
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.661.513
|% 9,86
|
|ULUUN
|15,55
|213.820.320
|% 9,28
|
|PSGYO
|12,96
|254.688.419
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|33.913.421
|% -9,97
|
|MEPET
|3,22
|24.743.346
|% -8,26
|
|METRO
|1,11
|74.180.821
|% -6,72
|
|ALKA
|39,98
|43.668.410
|% -6,24
|
|THYAO
|49,62
|3.455.354.776
|% -0,56
|
|SASA
|38,12
|1.851.155.509
|% 4,50
|
|KRDMD
|14,99
|1.620.507.914
|% 1,97
|
|GARAN
|15,08
|1.597.777.571
|% 3,64
|
|SISE
|21,12
|1.501.644.199
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,84
|1.001.991.555
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|1.286.755.326
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,02
|1.014.239.109
|% 0,25
|
|KARSN
|7,22
|1.252.638.922
|% 3,29
|
|AKBNK
|8,51
|1.389.020.069
|% 1,79
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4001
|16,4370
|% 0,25
|
|Euro
|17,5523
|17,5737
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,4869
|20,5896
|% -0,62
|
|Frank
|16,9603
|17,0625
|% -0,39
|
|Riyal
|4,3683
|4,3902
|% 0,15
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|2,05
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,12
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,05
|