***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık bazda ağırlıklı ortalama vadesi 91 ? 730 gün aralığında olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033911
BIST
16:042.585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 37,78
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:0416,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0484
|Açılış
|: 16,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:0417,6762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0545
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:04976,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,04
|Açılış
|: 976,44
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
976,56
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:04
|PENTA
|496,60
|78.929.885
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.820.635
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.109.276
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|27.575.897
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,04
|322.795.548
|% 9,09
|
|PSGYO
|12,96
|249.434.538
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,84
|29.862.001
|% -8,68
|
|METRO
|1,12
|71.907.204
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.227.927
|% -5,63
|
|MEPET
|3,33
|21.041.492
|% -5,13
|
|THYAO
|49,76
|3.103.332.213
|% -0,28
|
|SASA
|38,18
|1.622.782.773
|% 4,66
|
|KRDMD
|14,99
|1.312.640.198
|% 1,97
|
|SISE
|21,20
|1.276.477.151
|% 1,05
|
|KARSN
|7,27
|1.151.482.856
|% 4,01
|
|EKGYO
|2,85
|922.132.471
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,77
|1.085.043.495
|% 3,47
|
|DOHOL
|4,06
|838.171.774
|% 1,25
|
|KARSN
|7,27
|1.151.482.856
|% 4,01
|
|SKBNK
|1,30
|189.754.486
|% 1,56
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4262
|16,4438
|% 0,30
|
|Euro
|17,6508
|17,6762
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6535
|20,7571
|% 0,19
|
|Frank
|17,0637
|17,1665
|% 0,21
|
|Riyal
|4,3726
|4,3945
|% 0,25
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|8,95
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-2,00
|
|Tam
|6.448
|6.609
|6,04
|
|Yarım
|3.117
|3.197
|2,92
|
|Çeyrek
|1.563
|1.598
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,16
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,86
|
Seans Raporu
16:04
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-
16:19DERIM
Yüzde 7.77 oranında artışla 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 678, 851 adet işlem
-
16:18PENTA
Yüzde 9.99 oranında artışla 496.60 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 150 adet işlem
-
16:17DARDL
Yüzde 5.35 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 519, 775 adet işlem
-
16:16XU100
Endeks 2, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 29, 827.00 milyon TL de
-
16:16ULUUN
Yüzde 5.83 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 932, 325 adet işlem