***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20?si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon?un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033912
BIST
16:112.585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 38,21
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:1116,4500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0546
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:1117,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0754
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:11976,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,57
|Açılış
|: 976,96
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PENTA
|496,60
|78.938.824
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.823.615
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.109.276
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|27.629.524
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,00
|324.848.759
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|249.680.053
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,84
|29.914.834
|% -8,68
|
|AVTUR
|2,18
|2.229.885
|% -5,63
|
|MEPET
|3,32
|21.154.246
|% -5,41
|
|METRO
|1,13
|71.948.066
|% -5,04
|
|THYAO
|49,64
|3.140.262.146
|% -0,52
|
|SASA
|38,16
|1.631.186.240
|% 4,61
|
|KRDMD
|14,99
|1.330.419.371
|% 1,97
|
|SISE
|21,22
|1.281.366.466
|% 1,14
|
|KARSN
|7,26
|1.157.454.590
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,86
|922.993.695
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,78
|1.086.009.871
|% 3,69
|
|DOHOL
|4,07
|840.950.549
|% 1,50
|
|KARSN
|7,26
|1.157.454.590
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,30
|190.456.557
|% 1,56
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4331
|16,4415
|% 0,28
|
|Euro
|17,6614
|17,6865
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6437
|20,7472
|% 0,14
|
|Frank
|17,0693
|17,1721
|% 0,25
|
|Riyal
|4,3730
|4,3949
|% 0,26
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|8,95
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-2,00
|
|Tam
|6.448
|6.609
|6,04
|
|Yarım
|3.117
|3.197
|2,92
|
|Çeyrek
|1.563
|1.598
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,16
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,86
|