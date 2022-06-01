***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033922
BIST
17:222.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 28,85
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:2216,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0416
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:2217,5737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0480
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:22972,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,26
|Açılış
|: 972,66
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:22
|PENTA
|496,60
|81.301.647
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.271.361
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.974.646
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.661.513
|% 9,86
|
|ULUUN
|15,55
|213.820.320
|% 9,28
|
|PSGYO
|12,96
|254.688.419
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|33.913.421
|% -9,97
|
|MEPET
|3,22
|24.743.346
|% -8,26
|
|METRO
|1,11
|74.180.821
|% -6,72
|
|ALKA
|39,98
|43.668.410
|% -6,24
|
|THYAO
|49,62
|3.455.354.776
|% -0,56
|
|SASA
|38,12
|1.851.155.509
|% 4,50
|
|KRDMD
|14,99
|1.620.507.914
|% 1,97
|
|GARAN
|15,08
|1.597.777.571
|% 3,64
|
|SISE
|21,12
|1.501.644.199
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,84
|1.001.991.555
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|1.286.755.326
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,02
|1.014.239.109
|% 0,25
|
|KARSN
|7,22
|1.252.638.922
|% 3,29
|
|AKBNK
|8,51
|1.389.020.069
|% 1,79
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4001
|16,4370
|% 0,25
|
|Euro
|17,5523
|17,5737
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,4869
|20,5896
|% -0,62
|
|Frank
|16,9603
|17,0625
|% -0,39
|
|Riyal
|4,3683
|4,3902
|% 0,15
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|2,05
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,12
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,05
|