***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033923
BIST
16:472.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 35,98
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:4716,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0453
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:4717,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:47975,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,25
|Açılış
|: 975,24
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PENTA
|496,60
|81.181.966
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.865.259
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.115.731
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|36.781.554
|% 9,86
|
|AKSEN
|22,98
|352.679.028
|% 8,81
|
|PSGYO
|12,96
|251.617.456
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,82
|31.929.429
|% -9,32
|
|MEPET
|3,28
|22.282.936
|% -6,55
|
|METRO
|1,12
|73.334.139
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.265.200
|% -5,63
|
|THYAO
|49,74
|3.286.769.478
|% -0,32
|
|SASA
|38,32
|1.762.725.392
|% 5,04
|
|KRDMD
|15,09
|1.498.363.914
|% 2,65
|
|SISE
|21,26
|1.411.445.870
|% 1,33
|
|SAHOL
|20,92
|1.233.889.493
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,84
|981.798.635
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|1.174.029.136
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,06
|897.131.540
|% 1,25
|
|KARSN
|7,27
|1.197.025.768
|% 4,01
|
|SKBNK
|1,30
|196.359.729
|% 1,56
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4305
|16,4370
|% 0,25
|
|Euro
|17,6358
|17,6638
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,5502
|20,6533
|% -0,31
|
|Frank
|17,0256
|17,1281
|% -0,01
|
|Riyal
|4,3676
|4,3895
|% 0,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|9,03
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.469
|6.632
|29,07
|
|Yarım
|3.126
|3.208
|14,06
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,21
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,68
|