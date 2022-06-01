***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:49
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlere yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033909
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0838
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2772
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7732
En Düşük
17,4621
18:05989,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 16,30
|Açılış
|: 989,53
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.601.662
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.295.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.144.491
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.397
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.945.447
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.732.450
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.877.234
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|633.376.015
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|618.737
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|479.561
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.112.714.227
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.312.756.193
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.728.574.879
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.736.935.003
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.697.349.721
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.728.574.879
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|633.376.015
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|722.569.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.199.822.083
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.462.100
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4651
|16,4760
|% 0,51
|
|Euro
|17,7170
|17,7732
|% 1,58
|
|Sterlin
|20,6124
|20,7157
|% 1,02
|
|Frank
|17,0985
|17,2015
|% 0,88
|
|Riyal
|4,3785
|4,4005
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|21,24
|
|Altın Gr.
|988
|989
|15,34
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,26
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 61 artarak (% 1.37 ) 2, 341
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