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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.06.2022 15:49
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlere yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033909


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MZHLD 88,60 12.144.491 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.565 6.664 75,00  
Tam 6.535 6.700 79,70  
Yarım 3.159 3.241 38,55  
Çeyrek 1.584 1.620 19,28  
Gümüş.Ons 22,22 22,25 0,40  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,26  
B. Petrol 116 116 0,19  
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