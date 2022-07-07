***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.07.2022 13:45
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 01.06.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042967
BIST
13:332.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,63
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
13:3317,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0730
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
13:3317,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1263
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
13:33967,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,51
|Açılış
|: 967,04
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler13:33
|IZFAS
|2,47
|3.121.518
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|4.950.757
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|109.972.754
|% 9,94
|
|FONET
|13,86
|17.000.788
|% 9,39
|
|PSGYO
|9,74
|78.840.608
|% 8,95
|
|ULUSE
|180,00
|9.370.581
|% -3,38
|
|AKSGY
|2,93
|11.520.573
|% -3,30
|
|OYLUM
|2,68
|7.811.978
|% -2,90
|
|EUKYO
|3,25
|173.794
|% -2,69
|
|TUPRS
|238,90
|533.414.179
|% -2,41
|
|THYAO
|49,06
|2.139.693.055
|% 1,32
|
|SISE
|21,42
|725.829.276
|% 0,28
|
|EREGL
|26,16
|702.344.576
|% -1,88
|
|TUPRS
|238,90
|533.414.179
|% -2,41
|
|SASA
|41,06
|517.141.169
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,77
|249.525.818
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|298.868.187
|% 1,67
|
|ODAS
|2,82
|196.474.772
|% 1,81
|
|TSKB
|2,05
|92.648.172
|% 1,49
|
|AKBNK
|8,03
|354.195.126
|% 1,52
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2789
|17,2885
|% 0,42
|
|Euro
|17,6470
|17,6743
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,6827
|20,7864
|% 1,08
|
|Frank
|17,7001
|17,8067
|% 0,22
|
|Riyal
|4,5870
|4,6100
|% 0,33
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,34
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.496
|6.582
|-26,00
|
|Yarım
|3.180
|3.218
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,89
|