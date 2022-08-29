***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.08.2022 15:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0054800 2 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058870
BIST
17:133.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 23,25
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
17:1318,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
17:1318,2223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1250
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
17:131.020,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.020,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:13
|DYOBY
|18,64
|65.153.294
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.137.105
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.957.484.747
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.645.903
|% 9,91
|
|ADEL
|33,52
|38.436.542
|% 9,90
|
|PAMEL
|130,50
|19.520.038
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|4.649.801
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.510.422
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.530.336
|% -9,91
|
|PETKM
|13,65
|5.472.988.788
|% 4,20
|
|THYAO
|70,45
|5.326.585.206
|% 1,08
|
|YKBNK
|6,98
|3.483.145.426
|% -0,29
|
|HALKB
|7,80
|3.161.481.591
|% 9,40
|
|GARAN
|24,80
|3.026.089.423
|% -0,80
|
|YKBNK
|6,98
|3.483.145.426
|% -0,29
|
|HALKB
|7,80
|3.161.481.591
|% 9,40
|
|PETKM
|13,65
|5.472.988.788
|% 4,20
|
|ISCTR
|7,95
|2.629.933.482
|% 2,85
|
|EKGYO
|3,98
|1.293.414.554
|% 0,51
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1807
|18,1900
|% 0,14
|
|Euro
|18,2208
|18,2223
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,2725
|21,3792
|% 0,05
|
|Frank
|18,7380
|18,8508
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8277
|4,8519
|% 0,15
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,34
|
|Cumhuriyet
|6.790
|6.892
|7,00
|
|Tam
|6.828
|6.882
|-49,00
|
|Yarım
|3.327
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,03
|