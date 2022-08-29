***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.08.2022 15:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0003562 0,13 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058869
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0717
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:051.017,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.017,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|33,54
|41.972.144
|% 9,97
|
|DYOBY
|18,64
|66.037.296
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.632.412.016
|% 9,96
|
|KONTR
|213,20
|432.075.422
|% 9,95
|
|NTGAZ
|20,66
|41.101.307
|% 9,95
|
|HKTM
|19,28
|658.874.488
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|4.832.808
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.599.965
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|835.516
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.896.943
|% -9,91
|
|PETKM
|13,55
|5.930.302.687
|% 3,44
|
|THYAO
|70,45
|5.900.093.879
|% 1,08
|
|YKBNK
|6,87
|3.833.958.353
|% -1,86
|
|HALKB
|7,84
|3.632.412.016
|% 9,96
|
|GARAN
|24,28
|3.374.953.827
|% -2,88
|
|YKBNK
|6,87
|3.833.958.353
|% -1,86
|
|EKGYO
|4,05
|2.062.057.874
|% 2,27
|
|HALKB
|7,84
|3.632.412.016
|% 9,96
|
|PETKM
|13,55
|5.930.302.687
|% 3,44
|
|ISCTR
|7,95
|3.173.199.039
|% 2,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1822
|18,1906
|% 0,14
|
|Euro
|18,1659
|18,1738
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2211
|21,3275
|% -0,19
|
|Frank
|18,6928
|18,8054
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8282
|4,8525
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.813
|6.871
|-60,00
|
|Yarım
|3.320
|3.359
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR