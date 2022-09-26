***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 15:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065223
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05975,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,62
|Açılış
|: 975,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|31,92
|1.896.716
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.452.921
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.447.560
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.441.692
|% 9,96
|
|DERHL
|3,77
|31.298.483
|% 9,91
|
|ULUFA
|6,40
|1.164.531
|% -9,99
|
|INVEO
|19,97
|124.407.785
|% -9,96
|
|UNLU
|7,10
|79.966.377
|% -9,90
|
|KZBGY
|23,52
|296.010.917
|% -9,68
|
|KUVVA
|41,00
|4.702.299
|% -7,24
|
|AKBNK
|11,34
|1.803.218.075
|% 0,53
|
|ASELS
|30,20
|1.789.577.819
|% 0,33
|
|ASUZU
|213,10
|339.815.216
|% -6,86
|
|ARCLK
|70,10
|314.849.648
|% -2,23
|
|ALKIM
|31,42
|286.602.097
|% 9,94
|
|YKBNK
|6,93
|2.338.485.911
|% -0,14
|
|ISCTR
|7,67
|2.404.275.706
|% -2,04
|
|EKGYO
|3,94
|1.232.851.854
|% -0,76
|
|ZOREN
|4,28
|1.176.690.916
|% -4,25
|
|SKBNK
|2,28
|538.582.105
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4496
|18,4545
|% 0,22
|
|Euro
|17,8234
|17,8648
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,8892
|19,9890
|% -0,19
|
|Frank
|18,5626
|18,6744
|% -0,62
|
|Riyal
|4,8913
|4,9159
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|975
|976
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.651
|6.744
|-18,00
|
|Yarım
|3.236
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|-5,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de