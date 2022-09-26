***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 15:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065228
BIST
17:223.265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -16,63
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:2218,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:2217,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:22976,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,57
|Açılış
|: 976,72
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:22
|USAK
|3,74
|152.427.924
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.367.753
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|377.930.024
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.400.677
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.105.497
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.368.269
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.831.165
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.129.754
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|272.368.169
|% -9,98
|
|SASA
|65,95
|2.858.407.832
|% 6,54
|
|THYAO
|69,50
|2.813.002.195
|% -1,91
|
|VESTL
|36,96
|2.722.345.925
|% 3,36
|
|HEKTS
|55,20
|2.015.023.744
|% 9,09
|
|ISCTR
|7,50
|1.801.214.669
|% -4,21
|
|EKGYO
|3,91
|978.621.567
|% -1,51
|
|YKBNK
|6,74
|1.641.885.418
|% -2,88
|
|ISCTR
|7,50
|1.801.214.669
|% -4,21
|
|ZOREN
|4,54
|1.071.226.434
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,28
|528.004.024
|% -9,88
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4396
|18,4548
|% 0,22
|
|Euro
|17,8433
|17,8754
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,8716
|19,9712
|% -0,28
|
|Frank
|18,5947
|18,7067
|% -0,44
|
|Riyal
|4,8904
|4,9149
|% 0,23
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|3,00
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.654
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,09
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|1,14
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37ULUFA
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 635 adet işlem
-
17:36TRCAS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 571, 754 adet işlem
-
17:35AVOD
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 527, 215 adet işlem
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 01 kaybederek (% -1.00 ) 2, 879
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, ERBOS, KATMR, ALKIM, ELITE, SMRTG, GSRAY, TEKTU, ESCAR, IHAAS