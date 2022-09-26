***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 15:23
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065229
BIST
17:223.265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -16,63
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:2218,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:2217,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:22976,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,79
|Açılış
|: 976,94
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:22
|GRNYO
|4,62
|7.367.753
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|378.047.728
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.400.677
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.108.533
|% 9,96
|
|IHAAS
|71,20
|15.104.671
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.368.269
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.834.014
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.130.464
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|276.472.832
|% -9,98
|
|THYAO
|69,75
|2.891.955.499
|% -1,55
|
|SASA
|66,20
|2.879.718.332
|% 6,95
|
|VESTL
|36,96
|2.726.555.548
|% 3,36
|
|HEKTS
|55,20
|2.023.045.783
|% 9,09
|
|ISCTR
|7,54
|1.841.712.046
|% -3,70
|
|YKBNK
|6,77
|1.722.709.119
|% -2,45
|
|EKGYO
|3,90
|984.862.658
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,54
|1.841.712.046
|% -3,70
|
|ZOREN
|4,51
|1.077.430.705
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,28
|528.063.218
|% -9,88
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4396
|18,4548
|% 0,22
|
|Euro
|17,8433
|17,8754
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,9126
|20,0125
|% -0,07
|
|Frank
|18,5992
|18,7112
|% -0,42
|
|Riyal
|4,8901
|4,9146
|% 0,22
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|2,98
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.608
|6.708
|-27,00
|
|Tam
|6.643
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.232
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,06
|
|B. Petrol
|85,87
|85,87
|0,84
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37ULUFA
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 635 adet işlem
-
17:36TRCAS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 571, 754 adet işlem
-
17:35AVOD
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 527, 215 adet işlem
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 01 kaybederek (% -1.00 ) 2, 879
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, ERBOS, KATMR, ALKIM, ELITE, SMRTG, GSRAY, TEKTU, ESCAR, IHAAS