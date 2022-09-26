***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 16:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065275
BIST
17:473.251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -30,41
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:4718,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:4717,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:47975,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,48
|Açılış
|: 975,62
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:47
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.405.987
|% 9,98
|
|IHAAS
|71,20
|16.949.279
|% 9,96
|
|ELITE
|27,60
|58.326.435
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|184.976.266
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.436.076
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.013.448
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.152.397
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|326.440.744
|% -9,97
|
|THYAO
|68,95
|3.214.954.483
|% -2,68
|
|SASA
|65,60
|3.192.105.271
|% 5,98
|
|VESTL
|36,54
|2.806.157.582
|% 2,18
|
|ISCTR
|7,57
|2.149.722.578
|% -3,32
|
|HEKTS
|54,05
|2.142.028.758
|% 6,82
|
|YKBNK
|6,83
|2.122.470.433
|% -1,59
|
|EKGYO
|3,93
|1.158.007.801
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,57
|2.149.722.578
|% -3,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.151.397.840
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,28
|528.530.686
|% -9,88
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4500
|18,4562
|% 0,23
|
|Euro
|17,8241
|17,8509
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,8674
|19,9670
|% -0,30
|
|Frank
|18,5705
|18,6824
|% -0,57
|
|Riyal
|4,8910
|4,9155
|% 0,24
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,78
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.654
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,10
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|1,00
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de