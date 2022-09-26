***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2022 16:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065276
BIST
17:473.251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -30,41
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:4718,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:4717,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:47975,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,48
|Açılış
|: 975,62
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:47
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.405.987
|% 9,98
|
|IHAAS
|71,20
|16.641.426
|% 9,96
|
|ELITE
|27,60
|58.286.939
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|184.976.266
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.436.076
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.013.448
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.152.397
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|326.369.176
|% -9,97
|
|THYAO
|69,05
|3.194.410.550
|% -2,54
|
|SASA
|65,90
|3.171.044.834
|% 6,46
|
|VESTL
|36,52
|2.794.949.308
|% 2,13
|
|ISCTR
|7,57
|2.139.102.298
|% -3,32
|
|HEKTS
|54,15
|2.123.987.408
|% 7,02
|
|YKBNK
|6,82
|2.108.987.830
|% -1,73
|
|EKGYO
|3,92
|1.156.431.881
|% -1,26
|
|ISCTR
|7,57
|2.139.102.298
|% -3,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.149.183.727
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,28
|528.513.534
|% -9,88
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4500
|18,4562
|% 0,23
|
|Euro
|17,8241
|17,8509
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,8938
|19,9936
|% -0,17
|
|Frank
|18,5738
|18,6857
|% -0,56
|
|Riyal
|4,8913
|4,9159
|% 0,25
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,22
|
|Altın Gr.
|976
|977
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.655
|6.742
|-20,00
|
|Yarım
|3.238
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,07
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|1,05
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de