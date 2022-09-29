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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.09.2022 11:30
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu finansal ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine ve dövize dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içi ve/veya yurt dışında organize piyasalarda ve/veya tezgahüstü olarak yapılabilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065857


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UFUK 55,55 1.490.164 % 10,00  
COSMO 57,00 1.864.941 % 9,83  
PRKME 13,14 55.611.528 % 9,50  
EKIZ 13,00 1.234.954 % 8,79  
GESAN 87,35 330.052.687 % 8,17  
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Riyal 4,9180 4,9426 % 0,42  
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Altın Ons 1.649 1.650 -10,60  
Altın Gr. 982 982 -5,76  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.614 6.676 -105,00  
Yarım 3.218 3.264 -51,00  
Çeyrek 1.614 1.632 -25,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,71 -0,20  
Gümüş Gr. 11,12 11,13 -0,11  
B. Petrol 88,36 88,36 0,31  
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