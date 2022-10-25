***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.10.2022 11:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073873
BIST
14:134.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 25,90
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:1318,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:1318,3642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:13981,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,98
|Açılış
|: 981,35
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:13
|TSPOR
|4,95
|277.601.646
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.151.610
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.037.947
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|446.077.488
|% 9,99
|
|ALKA
|39,50
|229.307.309
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|91.718.750
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.028.250
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.479.961.314
|% 1,91
|
|SISE
|33,24
|2.006.752.748
|% 2,40
|
|SASA
|105,30
|1.901.928.054
|% 5,30
|
|AKBNK
|15,78
|1.666.700.543
|% 2,07
|
|ASELS
|32,50
|1.665.511.025
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,15
|652.369.952
|% 8,59
|
|TSKB
|3,13
|949.320.842
|% 7,93
|
|EKGYO
|4,68
|1.273.856.525
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,63
|1.586.858.504
|% 2,77
|
|ISCTR
|9,99
|1.506.676.844
|% 3,42
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6119
|% 0,16
|
|Euro
|18,3571
|18,3642
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0181
|21,1235
|% 0,49
|
|Frank
|18,4838
|18,5952
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,06
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-9,57
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.631
|6.714
|-55,00
|
|Yarım
|3.231
|3.279
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,31
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,02
|90,02
|-1,19
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28TSKB
Yüzde 8.28 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 310, 991, 652 adet işlem
-
14:27ULAS
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 768, 601 adet işlem
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 78 artarak (% 0.85 ) 3, 550
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAYRK, FENER, DOGUB, SILVR, AGYO, TSPOR, SANEL, KERVN, ISGYO
-
14:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAKIM, COSMO, PENTA, ALKA, CONSE, EMNIS