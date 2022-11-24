***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye FonuISIN Kodu TRYDNZP00579Fonun Tasfiye Tarihi 15.11.2022Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2022 12 SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 0212 348 20 00 0212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaATAKAN IŞIK YÖNETMEN 0212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082033BIST