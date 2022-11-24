***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.11.2022 21:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYDNZP00579
Fonun Tasfiye Tarihi 15.11.2022
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2022 12 SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 0212 348 20 00 0212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 0212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082033
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0388
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3300
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:051.050,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.050,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6236
|18,6352
|% 0,08
|
|Euro
|19,3835
|19,4058
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4956
|22,6084
|% 0,45
|
|Frank
|19,6636
|19,7821
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|3,10
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,04
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.036
|7.108
|2,00
|
|Yarım
|3.423
|3.475
|1,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,51
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
-
17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
-
17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem