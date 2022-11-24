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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.11.2022 21:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYDNZP00579
Fonun Tasfiye Tarihi 15.11.2022

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2022 12 SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 0212 348 20 00 0212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 0212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082033


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Altın Gr. 1.051 1.051 3,04  
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Tam 7.036 7.108 2,00  
Yarım 3.423 3.475 1,00  
Çeyrek 1.701 1.737 1,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,51 -0,04  
Gümüş Gr. 12,86 12,88 -0,00  
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