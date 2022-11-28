***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.11.2022 17:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyününe Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar dahil edilecektir. Fon Tebliği?nin 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulacaktır. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamakta olup, fon bu kapsamda türev araç ve swap sözleşmelerine taraf olabilecektir. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082645
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6554
En Düşük
18,6083
18:0519,2939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0355
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3161
En Düşük
19,2462
18:051.043,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.043,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.044,37
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6206
|18,6537
|% 0,15
|
|Euro
|19,2615
|19,2974
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,2296
|22,3410
|% 0,19
|
|Frank
|19,5646
|19,6825
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|1,62
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.970
|7.047
|11,00
|
|Yarım
|3.381
|3.445
|5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.722
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,30
|83,30
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem