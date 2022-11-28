***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.11.2022 17:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazineve Maliye bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geriye kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon?un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde her hangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082646
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6400
En Düşük
18,6083
18:0519,2821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0237
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,2900
En Düşük
19,2462
18:051.043,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.043,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.043,78
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6288
|18,6326
|% 0,04
|
|Euro
|19,2495
|19,2798
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,2129
|22,3243
|% 0,11
|
|Frank
|19,5528
|19,6706
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.743
|1,54
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.961
|7.043
|7,00
|
|Yarım
|3.376
|3.443
|3,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.721
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem